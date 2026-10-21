Путин поиска официално среща с Тръмп

Руският президент Владимир Путин предложи среща с американския си колега Доналд Тръмп в Китай по време на разговорите със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф в Санкт Петербург.

Според Ройтерс предложението е било отправено в момент, когато Кремъл отново обсъжда възможността Путин, Тръмп и китайският президент Си Дзинпин да проведат тристранни разговори в рамките на форума на АТИС в Китай през ноември.

Путин и Уиткоф са поставили в центъра на срещата войната в Украйна, енергийните доставки и перспективите за възстановяване на икономическите отношения между Русия и САЩ.

Руският президент е заявил, че Москва има интерес от възстановяване на икономическото сътрудничество и е готова да доставя по-големи количества торове на американския пазар.