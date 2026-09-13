Лекарите му казали: "Умираш, не излизай на сцената!"
Оззи отказал и сбъдна последното си желание
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Оззи отказал и сбъдна последното си желание
Учени установиха, че дори кратката денс пауза подобрява концентрацията, паметта, настроението
Остава въпросът за цената
Установено е, че вероятността за развитие на Паркинсон е с 40% по-малка при 25% от любителите на кафе
Болестта в момента засяга над 200 милиона по целия свят
Сегашната пандемия е напът да повтори сценария на Испанския грип
"Това са пълни глупости", заяви говорителят Дмитрий Песков
То съдържа компоненти, които образуват специални киселини, предпазващи невроните от вредни вещества
Музикантът и жена му търсят спасение при професор в Швейцария
До три години може да има ефикасно лекарство срещу това заболяване, казва акад. проф. Лъчезар Трайков
Лекарите се надяват скоро да бъде създадена ваксина Загуба на обоняние и промяна на почерка издават болестта Близо 15 хиляди са българите с болест н...
Забравиха ме заради паркинсона обяви легендарният баскетболен треньор Симеон Варчев, пред БТВ. Както е известно той от години носи тази болест. "Малк...
Безплатни прегледи за болест на Паркинсон през април ще се провеждат в шест града в страната в рамките на кампанията "Живот с Паркинсон". Това обявиха...
Виена. Ваксина срещу Болестта на Паркинсон влиза в първа фаза на клинични изпитания в Австрия от консорциум, финансиран от Европейския съюз. Ваксината...
Меракът за самоубийство е страничен ефект на лекарствата за паркинсон, които Робин е взимал, твърди актьорът Роб Шнайдер, който е бил близък приятел...
Нови молекули променят хода на множествената склероза
Електродите струват 40 000 лв., не се поемат от касата