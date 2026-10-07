Майкъл Дъглас изповяда шокиращи факти за дрогата, изневерите и рака

Майкъл Дъглас сваля маската на холивудската легенда и разказва за живота си такъв, какъвто е бил-с „Оскари“, огромни роли, наркотици, изневери, семейни кризи и рак.

82-годишният актьор говори откровено пред People по повод новите си мемоари „One Helluva Ride“, в които описва живота си като истинско „влакче на ужасите“ – от детството в сянката на баща си Кърк Дъглас до върха на Холивуд и най-тежките си лични битки.

Едно от най-шокиращите признания е за употребата му на кокаин.

Дъглас си спомня случай, когато след нощ на наркотици заспал със сламка, останала в носа му. По думите му употребата постепенно се задълбочила в период, когато кариерата му била в пълен ход, продуцентската му компания го натоварвала, първият му брак с Диандра Дъглас се разпадал, а синът му Камерън също имал сериозни проблеми с наркотиците.

Актьорът признава, че наркотиците вероятно са изиграли значителна роля за провала на брака му и в крайна сметка са го отвели до рехабилитация.

Особено болезнена остава темата за сина му Камерън, който прекарва седем години в затвора по обвинения, свързани с наркотици.

Дъглас не крие чувството си за вина и допуска, че синът му може да е виждал употребата на наркотици от баща си още като дете.

Но това не е единствената тайна, която звездата от „Първичен инстинкт“ и „Уолстрийт“ решава да разкрие.

За първи път той говори открито и за романтичните си отношения с Катлийн Търнър по време на снимките на „Романс за камъка“ през 1984 г., както и с Джийн Трипълхорн, неговата партньорка в „Първичен инстинкт“ от 1992 г. Тези връзки са се случили в периода на проблемния му първи брак.

Дъглас разказва, че не е искал мемоарите му да бъдат списък с любовни завоевания. Преди да включи историите, той лично се обадил на жените и поискал разрешението им.

Книгата връща актьора и към отношенията му с легендарния му баща Кърк Дъглас.

Като дете Майкъл се чувствал притиснат от огромната му слава. По-късно двамата се сближили, особено след като Кърк преживява катастрофа с хеликоптер през 1991 г. и последвал инсулт. Според Майкъл това напълно променило баща му и го направило по-уязвим и по-близък до семейството.

Подобна промяна настъпва и в самия Майкъл Дъглас.

През 2010 г. той е диагностициран с рак на езика в четвърти стадий. Следват химиотерапия и лъчетерапия.

Именно болестта преобръща приоритетите му.

Дъглас разказва, че тогава истински е осъзнал колко важна е подкрепата на съпругата му Катрин Зита-Джоунс и на децата им. След лечението започнал да забавя темпото и да цени повече най-близките си хора.

Днес животът му е значително по-спокоен.

От 2024 г., когато изигра Бенджамин Франклин в сериала „Franklin“, Дъглас няма голяма нова роля. И изглежда няма нищо против.

Сега, шегува се той, най-важната му длъжност е друга – семейният туристически агент, който организира ваканциите.

След десетилетия на снимачни площадки, скандали, зависимости, награди и битка за живот Майкъл Дъглас сякаш най-после е намерил ролята, за която не се връчва „Оскар“ – да бъде просто част от семейството си.