За първи път! Чухме гласа на Лилибет

Меган Маркъл направи нещо, което рядко си позволява – пусна публиката още малко по-близо до семейния си живот.

Херцогинята на Съсекс сподели ново домашно видео, в което за кратко се появява 5-годишната ѝ дъщеря принцеса Лилибет – и този път се чува и гласът ѝ.

Кадрите показват майка и дъщеря в кухнята, докато приготвят плодово сладко – един от характерните продукти на лайфстайл марката на Меган As ever. Докато Меган разбърква съд на котлона, Лилибет стои до нея със собствена купа и лъжица.

„Какво мислиш, Лили?“, пита Меган.

„Мисля, че е красиво“, отговаря малката принцеса – рядък момент, в който публиката чува гласа ѝ.

Видеото беше публикувано на 6 октомври, малко преди As ever да пусне първата част от празничната си колекция за 2026 г. Публикацията включва и стари снимки от детството на Меган, както и нови кадри, свързани с бизнеса ѝ.

Маркъл използва повода, за да разкаже, че предприемаческият ѝ дух се е появил още като дете.

По думите ѝ, когато била около осемгодишна, започнала да прави ръчно ластици за коса на шевната машина Singer на баба си и ги продавала по един долар. По-късно продавала бисквити като момиче скаут, имала щандове с лимонада и работила в магазин за замразено кисело мляко.

В публикацията има и снимки на малката Меган от годините ѝ като момиче скаут заедно с майка ѝ Дория Рагланд, която тогава била водач на групата. Показани са и нови кадри от градината, производството на плодови продукти и приготвянето на сладки.

В един момент се появява и принц Хари, докато стои до Меган, която отваря кутия.

Новото видео идва в момент, когато семейството отново е под светлината на прожекторите. Според People Хари и Меган са се върнали за по-дълъг период във Великобритания, а Лилибет и 7-годишният принц Арчи са записани в британско училище. Двойката обаче запазва и дома си в Калифорния.

Празничната колекция на As ever включва и лимитиран адвент календар за 148 долара, вдъхновен от дома на семейството в Монтесито. Той съдържа 24 шоколада с вкусове като ягода, малина, къпина и портокалов мармалад.

Но този път не шоколадите откраднаха шоуто.

Само няколко думи на Лилибет бяха достатъчни, за да превърнат домашния клип в кралска сензация.