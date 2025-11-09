Волен Сидеров с неочаквано признание! Разкри най-голямата си тайна

Лидерът на "Атака" Волен Сидеров направи неочаквано признание. Той разкри в Тик-Ток най-голямата тайна от детството си. В ново видео Сидеров разкри, че като дете е тренирал спортна гимнастика - факт, който самият той призна, че почти никой не знае.

"Вие сте машинки за ла*йна" - с тези думи, както разказва Сидеров във видеото, треньорът му по гимнастика се обръщал към децата, когато не изпълнявали упражненията правилно.

Коментарът, направен в типичния за Волен провокативен стил, предизвика коментари сред потребителите, които не скриха изненадата си от това ново откритие за миналото му, както и от строгия и груб начин, по който е бил възпитаван от въпросния треньор, предава агенция ПИК.

Оказва се, че спортът е бил част от детството му, макар и за кратко. Сидеров не уточнява в кое училище или спортен клуб е тренирал, но споделената история дава нова светлина върху човека, който обикновено е свързван с острия си език от парламентарната трибуна в миналото.

Бившият депутат, който в последно време е особено активен в Тик-Ток, споделя спомена си с усмивка и с намек, че подобна груба "любов" би била полезна и като възпитателен метод и за настоящите ни, вече пораснали политици.

В последните месеци профилите му набират популярност, тъй като Сидеров често публикува клипове, в които разговаря директно с последователите си, разказва лични истории и коментира актуални теми.

