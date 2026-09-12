Европейски капани! Меглена Плугчиева разкри неравенствата
Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас, каза секретарят на президента
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Европа има нужда от икономическа стабилизация и да говори на един глас, каза секретарят на президента
Очаква се прагматична външна политика, силно участие в ключови проекти и ясна евроатлантическа линия
Цялата ми кариера показа, че мога да правя само едно нещо - да работя за България, споделя Меглена Плугчиева
ПП-ДБ топят страната ни пред Европа, пускайки жалби
Заяви, че познава хората, движи се в районите и нещата вървят към подкрепа за Пеевски
Институциите да обяснят какви ще са предимствата и недостатъците на членството ни в еврозоната
Много е страшно, че през последните 4 години на безвремие свикнахме с посредствеността, каза още тя
Крайно необходимо е след толкова много експерименти и провали да има редовно правителство, каза дипломатът
Млади и образовани хора ще изведат България от блатото, казва бившият вицепремиер
Всички условия, които са поставили ДБ, са били приети и уважени от ГЕРБ и останалите участници в преговорите
Предстои включване на България и в програмите на заинтересовани пенсионни дружества в Австрия
Когато Германия има хрема, Европа боледува, констатира бившата вицепремиерка
Не може с тези правителства еднодневки да има перспектива и развитие, каза още тя
Лявото политическо пространство в цяла Европа е в криза
Опазихте професионализма, каза дългогодишният дипломат
Необходимо е ръководството на “новия- стар” Брюксел да се замисли за ценностите на Евросъюза
Надявам се, че в служебния кабинет вече ще настъпи нормалност, успокоение, сподели тя
Тя изпълняваше ролята на външнополитически съветник на служебния министър-председател
Съветникът на премиера разкри кои постове е отказала
Разкритието направи Меглена Плугчиева