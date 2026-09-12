Шок. Крокодил изяде хора с обувките
Полицията в Южна Африка с ужасяващи разкрития
Следете всички новини, анализи и коментари за Крокодил. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Полицията в Южна Африка с ужасяващи разкрития
Дивото зове е новата българска реалност
18 000 диви животни станаха домашни любимци у нас
Бърт стана световна кинозвезда
Той вече свиква с обстановката в зоопарка
Какво следва
Нилското влечуго ще живее в отделен терариум, докато се свъзстанови
Влечугото е частна собственост
РИОСВ и зоопаркът искат да го вземат
Очаква се до края на деня крокодилът да бъде преместен в столичния зоопарк
Според тях влечугото е упоено и със залепена уста
Гилберто Шедън намира влечугото край река преди повече от 20 години
Инцидентът станал в парк град Кернс
Президентът на Бразилия Жаир Болсонаро шокира с изказване срещу имунизацията
Забрана за реката бе наложена в събота вечер и остава в сила до 6 септември
Избола очите на хищника
Как бихте се почувствали, ако си лежите на плажа, пийвате мохито и изведнъж виждате крокодил, който идва все по-близо до шезлонга ви. Точно в тази сит...
Появили се крокодили в река Рос накараха организаторите да прекъснат традиционния маратон, който се провежда в близост до Таунсвил (Австралия). Близо...
"Олимпиакос" хвърли кърпата, няма пари за Митко Турският "Бурсаспор" позлатява Димитър Бербатов с годишна заплата от 3 милиона евро, гръмнаха медиите...
Специализираната прокуратура внесе в съда обвинителния акт срещу бандата на Емил Милен - Крокодила. Освен него на подсъдимата скамейка застават членов...