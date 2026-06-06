Ченгета менте обират апартаменти в София

Измама с фалшиви полицаи е плъзнала в София, като вече има оплаквания от живущи, които са се сблъскали с натрапниците.

"Измамници се представят за цивилни полицейски инспектори или за служители на социалните служби. И влизат в домовете с фалшиви служебни карти", става ясно от листовки, които са разлепени в престижния столичен квартал "Изток".

Менте ченгетата звънят на входната врата и търсят конкретно лице, което действително живее на този адрес. Легитимират се с фалшиви служебни карти и влизат в апартаментите под предлог да проверят данни от личната карта или за чаша вода, докато правят проверката. Докато собственикът на жилището си търси личния документ или отиде до кухнята за вода, апашите плячкосват всичко, което им попадне пред очите.

След това звънят уж на колега, който ги чака в патрулния автомобил и бързо си тръгват с откраднатото.

"Вчера объркаха вратата при мен. Много бързо бягат "новите попълнения" в МВР" и "Пак ли са едни и същи, които се представят или групата е по-голяма? Имаше преди месец двама, които така влизаха по домовете ..." са част от коментарите в социалните мрежи на хора, които са се сблъсквали с измамниците.

По закон полиция има право да влезе в дома ви без ваше съгласие само в изрично посочени от закона случаи: със съдебна заповед, при непосредствена опасност за живота или здравето на хората, за задържане на престъпник или при предотвратяване на тежко престъпление.

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