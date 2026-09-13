Костадинов с шокиращо разкритие! Петрохангейт 2, ето къде
Казусът е свързан с досиетата на „Епстийн“, смята лидерът на "Възраждане"
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Казусът е свързан с досиетата на „Епстийн“, смята лидерът на "Възраждане"
Як политически чадър опънали водещи фигури от коалицията над рейнджърите
„Очевидно е, че в контролните органи на Министерството на транспорта политически чадър няма, след като има реализация на разработки. Такава практика н...