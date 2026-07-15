България и Катар отварят нова страница в туризма

България и Катар ще насърчат туристическите пътувания между двете страни чрез по-тесни контакти между бизнеса и по-силно представяне на страната ни пред катарската публика. Това стана ясно след среща на министъра на туризма д-р Илин Димитров с посланика на Катар Фахад Ал-Мушайри. Сред обсъдените идеи са бизнес форуми, рекламни посещения и сътрудничество между университетите.

Разговорът е част от усилията на България да разшири присъствието си на туристическите пазари в Персийския залив. Интересът е насочен не само към традиционните летни и зимни почивки, но и към културния, балнеоложкия и уикенд туризма, които могат да привлекат повече гости през цялата година.

Министър Димитров предложи организирането на B2B срещи между български и катарски туроператори. Обсъдена беше и възможността представители на туристическия бизнес от Катар да участват в специализираните изложения, провеждани в България.

Друга идея предвижда страната ни да бъде представяна пред катарската аудитория чрез посещения на инфлуенсъри и туристически влогъри. Те ще могат на място да се запознаят с възможностите за почивка и да популяризират българските курорти, културни забележителности и природни маршрути.

По време на срещата беше представена и инициативата за създаване на съюз на университетите, които подготвят кадри за туристическия сектор. Учредяването му е планирано за 27 септември - Световния ден на туризма. Целта е да се насърчи обменът на студенти, преподаватели и мениджъри, както и да се създадат нови възможности за професионално обучение.

Посланик Фахад Ал-Мушайри определи България като привлекателна и разнообразна туристическа дестинация. Той подчерта необходимостта от повече информация на арабски език, която да улесни катарските граждани при избора и планирането на пътуване.

По думите му туристите от Катар пътуват често и проявяват интерес не само към продължителни ваканции, но и към кратки уикенд посещения. Това открива възможности за представяне на България като близка и достъпна европейска дестинация за почивка през различните сезони.

Министър Димитров предложи също да бъде подновен меморандумът за сътрудничество в туризма между България и Катар. Документът трябва да даде нова основа за съвместни инициативи, обмен на информация и по-активни контакти между туристическия бизнес на двете страни.

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