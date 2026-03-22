Ако излизате днес, носете чадър. Времето предлага неприятна изненада

Денят започва със значителна облачност и валежи от дъжд в голяма част от страната. Следобед в югозападните райони се очакват временни разкъсвания на облаците. Вятърът ще бъде до умерен, а в Източна България временно силен от север-североизток. Максималните температури ще се задържат между 7° и 12°, като в София ще бъдат около 8°.

Планините

В планинските райони ще бъде облачно със валежи от сняг. Ще духа умерен до силен североизточен вятър, което ще създава усещане за по-ниски температури. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 2°, а на 2000 метра ще достига около минус 3°.

Черноморието

По Черноморието облачността ще се задържи значителна, като се очакват валежи от дъжд, по-интензивни по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде умерен до силен от север-североизток. Максималните температури ще са между 8° и 11°, температурата на морската вода остава 7°-8°, а вълнението ще бъде 3-4 бала.

Прогноза за седмицата

През първите дни от седмицата ще преобладава облачно време със валежи от дъжд, а в планините - от сняг. Вятърът ще бъде умерен, в източните райони временно силен от изток-североизток. Минималните температури ще се движат между минус 1° и 4°, а максималните - между 6° и 11°, като към сряда ще има леко повишение и временни разкъсвания на облачността в Западна България.

В четвъртък вятърът ще се ориентира от югоизток, което ще доведе до значително затопляне през деня. По-късно облачността отново ще се увеличи от запад и до вечерта в Западна България ще започнат валежи от дъжд.

В петък ще бъде облачно със повсеместни валежи, като в планините ще вали сняг. Вятърът ще се усили и ще се ориентира от северозапад, носейки студен въздух. До вечерта в по-високите полета на Западна България и в Предбалкана дъждът ще премине в сняг.

В събота времето ще остане предимно облачно със валежи от дъжд, а в Северна и Западна България - от сняг. Вятърът ще се задържи, а температурите ще продължат да се понижават.

