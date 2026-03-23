Обрат с времето. Студ, дъжд, дори и сняг

Рязък завой прави времето днес. Главно следобед, дъжд ще превалява на много места и в централните части на Северна България, Горнотракийската низина и югозападните райони, а в планините – слаб сняг. Ще духа слаб, в Източна България – умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, за София – около 3°, максималните – между 8° и 13°, за София – около 9°.

По Черноморието ще бъде облачно. С прекъсване ще превалява дъжд. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно. Главно в следобедните часове ще превалява сняг, в по-ниските планински части – дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 4°.



И във вторник ще преобладава облачно време, на места с валежи от дъжд, в планините – от сняг, предимно слаби. Ще духа слаб до умерен, в източните райони– по-често умерен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1° и 6°, максималните – между 9° и 14°. В сряда ще е почти без валежи, ще има и временни разкъсвания и намаления на облачността. Вятърът ще отслабне, на места в западната половина от страната ще стихне, а после ще започне да се ориентира от югоизток. Дневните температури ще се повишат.

