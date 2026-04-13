Мадяр: Любовта победи в битката на Давид срещу Голиат

Унгарската опозиционна партия ТИСА печели две трети от парламентарното мнозинство на изборите в страната - историческо поражение за националистическия премиер Виктор Орбан след 16 години във властта. Десетки хиляди поддръжници на ТИСА празнуваха по улиците цяла нощ с фойерверки, песни и танци.

При преброени почти 100% от бюлетините партията на Петер Мадяр печели 138 мандата в 199-членния унгарски парламент. Управляващата досега партия FIDESZ ще има само 55 мандата, предава БНР.

В парламента влиза и партията "Наша родина" с шестима представители. Съобщава се за рекордна активност от страна на гласоподавателите. До урните отидоха почти 80% от имащите право на глас.

Пред многохиляден митинг в Будапеща бъдещият премиер Мадяр заяви:

Днес унгарците казаха "не" на измамите, "не" лъжите, "не" на предателството, "не" на унгарския път в невярна посока. Приятели, началото на борбата беше поставено преди две години от няколко души, но в крайна сметка любовта победи в битката на Давид срещу Голиат.

Мадяр допълни, че първото му задгранично посещение като премиер ще бъде в полската столица Варшава, а след това ще отиде във Виена и Брюксел, за да деблокира замразените средства от Европейския съюз.

45-годишният Петер Мадяр призова Виктор Орбан да довърши мандата си, без да взима дългосрочни решения. Контролът на две трети от депутатските мандати ще позволи на партия ТИСА да внася изменения в конституцията и законите, което ще даде възможност на Мадяр да изпълни предизборните си обещания да отмени някои от политическите мерки на Орбан и ФИДЕС, както и евентуално да освободи замразените средства от ЕС.

В телефонен разговор Орбан поздрави Мадяр за победата. По време на управлението си 62-годишният Виктор Орбан беше обвиняван, че гради полуавторитарна система, ограничава медиите и независимостта на съдебната система, репресира правата на гей общността и че тласка Унгария към противопоставяне с ЕС и в руската орбита.

Редица европейски лидери изразиха задоволството си от убедителната победа на унгарската опозиция.

"Унгария избра Европа", написа в Екс на английски и унгарски език председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и добави: "Една страна се връща към европейския си път".

"Франция приветства тази победа за демократично участие, за ангажимента на унгарския народ към ценностите на Европейския съюз и за Унгария в Европа", написа президентът Еманюел Макрон в Екс след разговор с Петер Мадяр, чиято партия ТИСА спечели убедителна победа в изборите. Италианският премиер Джорджа Мелони поздрави Мадяр, но подчерта, че досега е работила добре със своя приятел Виктор Орбан. Поздравления дойдоха и от полския премиер Доналд Туск. Лидерът на френската крайнодясна партия "Национален сбор" Жордан Бардела отдаде почит на Виктор Орбан, наричайки го "голям патриот".

