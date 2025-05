Екшън в Нидерландия! Хвърлиха бомба по полския премиер (Видео)

Екшън в Нидерландия, която отбелязва 80-ата годишнина от освобождението си в края на Втората световна война.

Димна бомба е била хвърлена в краката на полския премиер Доналд Туск, предаде предаде UNN, позовавайки се на RMF24.

Туск и неговият нидерландски колега Дик Схооф е трябвало да запалят т.нар. „пламък на свободата“, когато човек от тълпата е замерил полския министър-председател с пиротехническото изделие, съобщава Darik.

Двамата незабавно са били изведени от сцената.

Преди това Туск призова обединена Европа да прояви същите решимост и кураж спрямо руската агресия, каквито е демонстрирала при победата над нацистка Германия.

Пред събралото се множество във Вагенинген – мястото, на което германските войски в Нидерландия подписват своята капитулация пред канадския генерал Чарлз Фаулкс на 5 май 1945 г. – бившият председател на Европейския съвет заяви:

„Това вече е третата година, в която отбелязваме победата над Третия райх в сянката на руската агресия срещу Украйна. Войната и разрушението се завърнаха с цялата си чудовищност.“

Той подчерта, че европейците трябва да проявят солидарност, която описа като "най-важната дума в моя личен политически речник", и да не „затварят очи пред възраждането на злото“. По думите му днешната ситуация изисква "мобилизация около основните ни ценности и сигурността на Европа".

Туск отдаде почит както на жертвите на нацизма, така и на съветския терор, споменавайки в едно изречение Аушвиц, ГУЛАГ и Катин.

„Ако искаме да оцелеем в този тъмен час, трябва отново да бъдем толкова смели и силни, колкото полските войници, сражавали се на тази земя преди 80 години.“

Речта на Туск беше последвана от инцидент – димна бомба избухна на сцената след изказването на нидерландския премиер Дик Схооф, при което двамата лидери бяха изведени от охраната. На този етап няма информация за арестувани.

DIRECT ACTION AGAINST WAR(MONGERS) 5-5-2025

During the Liberation Festival in Wageningen, a smoke bomb was thrown at warmonger/genocide lover Schoof and Polish warmonger Tusk.

een rookbom voor oorlogshitser/genocide-liefhebber Schoof en Poolse oorlogshitser Tusk gegooid #NATO pic.twitter.com/ULrUKOe6qc