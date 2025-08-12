Тръмп реши за златото и митата

Американският президент Доналд Тръмп категорично отхвърли идеята за въвеждане на нови мита върху вносните златни изделия. В публикация в социалната мрежа Truth Social той заяви: "Златото няма да бъде обложено с мита!"

Коментарът му идва дни след като Financial Times съобщи за планове на митническата служба на САЩ да наложи допълнителни такси върху златни кюлчета от 1 килограм и 100 унции (3,11 кг) - стандартните размери на борсата Comex в Ню Йорк. Подобна мярка би ударила най-вече швейцарския износ, тъй като страната често преработва кюлчета по лондонски стандарт в размери, предпочитани от американския пазар, пише "Ройтерс".

Ако планът беше реализиран, щеше да има сериозно отражение върху световната търговия със злато и върху американските фючърсни контракти. Ролята на златото като глобален финансов актив го отличава от други суровини, като медта, които вече бяха засегнати от митата на Тръмп.

След първоначалните информации фючърсите на златото в САЩ скочиха до рекордни стойности заради опасенията от нови такси. Пазарните участници подчертаха, че кюлчетата трябва да останат извън обхвата на т.нар. "реципрочни" мита, включително 39-процентния данък върху стоки от Швейцария.

Цената на златото на спот пазара днес се повиши с 0,2% до 3350,03 долара за тройунция, а фючърсите за декемврийска доставка останаха стабилни на 3402,80 долара. Инвеститорите сега насочват вниманието си към очакваното през септември понижение на лихвите от Федералния резерв.

Според старши анализатора на Oanda Corporation Келвин Уон, по-ниските лихви биха намалили разходите за държане на злато и биха дали допълнителен тласък на цените. Инструментът FedWatch на CME показва 85% вероятност Фед да намали лихвите още следващия месец.

Тръмп, който често критикува централната банка, продължава да настоява за агресивно намаляване на лихвите, а пазарите вече гледат и към въпроса кой ще наследи председателя Джером Пауъл, чийто мандат изтича през май догодина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com