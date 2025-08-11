Тръмп реши за Путин. Заминава за..

Изненадващо решение на Доналд Тръмп.

Президентът на САЩ обяви, че ще се срещне с руския президент Владимир Путин в Русия в петък, 15 август. Той направи съобщението по време на пресконференция в Белия дом, предадоха световните агенции.

„Ще се видя с Путин. В петък отивам в Русия. Не ми харесва да съм тук и да говоря колко е опасно, мръсно и отвратително. Тази някога красива столица е покрита с графити“, каза той на пресконференция.

В събота вечер Кремъл и Белият дом обявиха подготовка за среща между руския и американския президент в Аляска на 15 август. Според помощника на руския лидер Юрий Ушаков , страните ще се съсредоточат върху обсъждането на варианти за дългосрочно уреждане на украинския конфликт.

Той подчерта, че Москва и Вашингтон ще прекарат следващите няколко дни в уточняване на параметрите на срещата, което няма да е лесен процес. В същото време следващата среща на върха може да се проведе в Русия, а Тръмп вече е поканен.

В Аляска и Арктика икономическите интереси на двете страни се пресичат и има перспективи за реализиране на мащабни проекти, добави той, коментирайки избора на място за преговори.

