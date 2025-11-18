Горещо от Тръмп! Среща за 1 трилион долара с Мохамед бин Салман

Доналд Тръмп заяви, че е постигнал споразумение по ключови теми със саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман.

Президентът на САЩ каза, че Саудитска Арабия се е съгласила да инвестира 600 милиарда щатски долара в Съединените щати, а саудитският престолонаследник обеща тази инвестиция да бъде увеличена до 1 трилион долара, предаде Ройтерс.

"Искам да ти благодаря, защото се съгласи да инвестираш 600 милиарда долара в Съединените щати. Тъй като той (Мохамед бин Салман) е мой приятел, може би ще инвестира до 1 трилион долара, но ще трябва да поработя с него", каза Тръмп, след като по-рано днес посрещна Мохамед бин Салман в Белия дом.

В отговор саудитският престолонаследник заяви, че кралството ще увеличи инвестициите си в САЩ до 1 трилион долара.

Посещението на Мохамед бин Салман се случва в момент, когато саудитският престолонаследник иска да реабилитира имиджа си след убийството на базирания в САЩ саудитски журналист Джамал Хашоги през 2018 г. и да задълбочи връзките си с Вашингтон. Това е първото посещение на престолонаследника в Белия дом от повече от седем години и той беше посрещнат от Тръмп с помпозна церемония на Южната морава.

Тръмп заяви, че е разговарял с Мохамед бин Салман и относно Авраамовите споразумения, и изрази увереност, че ще получи положителен отговор. Саудитският престолонаследник каза пред журналисти в Овалния кабинет, че макар Саудитска Арабия да иска да бъде част от Авраамовите споразумения, които целят нормализиране на отношенията с Израел, саудитската власт иска да се увери, че ще си осигури ясен път към постигане на решение за две държави.

Авраамовите споразумения от 2020 г., подкрепяни от Доналд Тръмп по време на първия му мандат в Белия дом, доведоха до нормализирането на отношенията между Израел и три арабски държави - ОАЕ, Бахрейн и Мароко.

Тръмп заяви също така, че двамата с Мохамед бин Салман са сключили и споразумение за отбрана.

Междувременно американският президент отрече да има конфликт на интереси, свързан с бизнеса на членове на семейството си в Саудитска Арабия, предаде Франс прес, пише БТА.

"Нямам нищо общо с бизнеса на семейството ми. Напуснах този бизнес", увери американският президент, запитан по този въпрос от журналистка в Овалния кабинет, докато бе на среща със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

"Това, което прави семейството ми, е много добро. Те правят бизнес навсякъде. Много малко бизнес са правили със Саудитска Арабия. Всъщност съм сигурен, че биха могли да правят много повече и всичко, което са направили, е било много добро", добави той.

