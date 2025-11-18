Криза в Сърбия, извънредни мерки

Сръбските петролни компании са утроили вноса на горива, за да осигурят снабдяването на пазара в условията на намалено производство в рафинерията в Панчево, заяви министърът на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович.

САЩ наложиха санкции на сръбската петролна компания (НИС) на 9 октомври, с аргумента, че целта е да се ограничи използването на руски енергийни приходи за войната в Украйна.

След среща между министър Ханданович и премиера Джуро Мацут правителството съобщи, че държавата работи по доставката на 38 000 тона бензин, 66 000 тона дизел и 86 000 тона суров петрол за попълване на държавните резерви, предаде РСЕ, информира БГНЕС.

Рафинерията в Панчево ще спре работа на 25 ноември, тъй като заради санкциите е блокиран транспортът на суров петрол по Адриатическия нефтопровод от Омишал в Хърватия. Това е единствената рафинерия в страната и работи в структурата на НИС, която е с мажоритарен собственик „Газпром нефт“.

Според Агенцията за енергетика Сърбия внася 80% от необходимото количество суров петрол, а НИС преди американските санкции покриваше около 80% от вътрешния пазар. Компанията има обекти и в Босна и Херцеговина, Румъния и България.

САЩ осем пъти отлагаха пълния ембарго режим, като предоставяха краткосрочни лицензи до евентуално излизане на руския капитал от НИС. На 17 ноември сръбските власти заявиха, че в рамките на седмица трябва да се намери решение за бъдещето на компанията.

По официални данни оперативните резерви на НИС включват 7 200 тона бензин, 33 000 тона дизел и 3 800 тона керосин; извъноперативните – 50 340 тона бензин, 92 654 тона дизел и 84 000 тона суров петрол. В държавния резерв има 19 145 тона бензин, 188 000 тона дизел и 68 000 тона мазут, а Сръбската армия разполага с 25 000 тона дизел и 15 000 тона керосин.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com