Тръмп посрещна Мохамед бин Салман в Белия дом (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна принц Мохамед бин Салман в Белия дом в момент, когато саудитският престолонаследник иска да реабилитира имиджа си след убийството на базирания в САЩ саудитски журналист Джамал Хашоги през 2018 г. и да задълбочи връзките си с Вашингтон, предаде Ройтерс.

Това е първото посещение на престолонаследника в Белия дом от повече от седем години и той беше посрещнат от Тръмп с помпозна церемония на Южната морава.

Очаква се разговорите между двамата лидери да се съсредоточат върху заздравяването на връзките в сферата на сигурността, ядреното сътрудничество с мирни цели и многомилиардни бизнес сделки с кралството. Вероятно обаче няма да има значителен напредък в нормализирането на отношенията на Саудитска Арабия с Израел въпреки натиска от страна на Тръмп за подобен значим ход.

Срещата подчертава колко ключови са отношенията между най-голямата икономика в света и най-големия износител на петрол, отбелязва Ройтерс. Тръмп определи тези отношения за приоритет през втория си мандат на фона на постепенното отстъпление от международния дневен ред на темата за убийството на Хашоги.

Американското разузнаване заключи, че Салман е одобрил залавянето или убийството на Хашоги в саудитското консулство в Истанбул. Престолонаследникът отрича да е поръчал операцията, но призна, че носи отговорност, тъй като де факто управлява кралството.

Топлото посрещане на Салман във Вашингтон е поредният знак, че отношенията между двете страни са се възстановили от силното напрежение, причинено от убийството на Хашоги.

Очаква се саудитският престолонаследник да разговаря с Тръмп в Овалния кабинет, да обядва в резиденцията на американския президент, след което да присъства на официална вечеря.

САЩ и Саудитска Арабия са готови да сключат сделки в областта на отбраната, ядрената енергия за мирни цели, както и за многомилиардна инвестиция в американската инфраструктура за изкуствен интелект, заяви официален представител.

Саудитският лидер също така иска да осигури на страната си гаранции за сигурност, посочва Ройтерс. Редица експерти очакват, че Тръмп ще подпише указ за създаване на отбранителен пакт, като този, който неотдавна сключи с Катар.

На репортерски въпрос дали Саудитска Арабия наистина може да продължи да инвестира 1 трилион долара в Съединените щати, предвид по-ниските цени на петрола, бин Салман заяви, че кралството не „създава фалшиви възможности, за да угоди на Америка или на Тръмп“ и че Саудитска Арабия има „огромно търсене“ на изчислителна мощност и желае американски съвременни чипове.

Тръмп изтъкна, че работи по одобряване на продажбата на усъвършенствани американски чипове за изкуствен интелект на Саудитска Арабия, което сигнализира голяма промяна в експортната политика и задълбочаване на технологичните връзки с кралството.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com