Румъния обяви евакуация. Какво се случва?

Пожар вдигна на крак румънските власти.

Те обявиха евакуация на населението на две крайдунавски села в окръг Тулча заради пожар на борда на акостирал в украинското пристанище Измаил танкер за втечнен природен газ. Продължава размяната на удари между Русия и Украйна.

Пожарът на борда на плавателния съд е предизвикан от масирана руска дронова атака срещу град Измаил в Украйна. Корабът "ORINDA" е турски и е натоварен с близо 4000 тона втечнен газ. 16-членният екипаж е в безопасност. Заради риска от голяма експлозия бяха евакуирани над 200 души от румънските села Плауру и Чаталкьой, които се намират на отсрещния бряг, на около 500 метра от танкера. При тази атака срещу Украйна Русия е използвала 20 дрона. Мишени са били и други украински населени места.

Тази сутрин властите в Харковска област в Източна Украйна съобщават, че е било убито младо момиче, а най-малко девет души са били ранени при руска ракетна атака. Вчера беше съобщено за трима загинали и 13 ранени в жилищен квартал на град Балаклия в Харковска област. За още две цивилни жертви се съобщава в Днепропетровска област.

Според руски медийни канали в "Телеграм", украинските военни са ударили тази нощ контролирана от Русия топлоелектрическа централа в окупираната Донецка област. Публикувани клипове показват голяма експлозия и последвал пожар след удар със снаряд по целта.

В Париж беше подписано вчера споразумение Франция да произведе и да предостави на Украйна 100 изтребителя "Рафал" и 8 системи за противовъздушна отбрана със среден обсег. Не се съобщават подробности около финансирането на сделката с изтребителите, чието производство трае поне три години и чиято обща цена трябва да възлиза на 7-8 милиарда евро.

