Отвориха нов пазар в Одрин. Тук са се отглеждали продукти за дворцовата кухня

Производителите на плодове и зеленчуци в Одрин вече предлагат своята продукция на нов биопазар, разположен в Националната градина „Сьоютлюк“, която отвори врати преди дни. Губернаторът Юнус Сезер посети пазара в квартал Караагач, разговаря с местните производители и подчерта значението на популяризирането на био продуктите.

По време на обиколката си Сезер разгледа предлаганите на сергиите биоплодове и зеленчуци и припомни, че градинарската традиция в Одрин датира още от османския период. Той отбеляза, че Караагач е бил сред важните центрове за отглеждане на зеленчуци и плодове за дворцовата кухня – като домати, чушки, патладжани и тиквички.

„За съжаление с времето част от производството е загубено. Въпреки това тук има стопани, които продължават да отглеждат местни сортове от стари семена – чушки, тиквички и домати от Караагач. Искаме тези хора, които работят упорито, да имат възможност да продават продукцията си именно тук“, заяви губернаторът.

Сезер подчерта още, че Националната градина „Сьоютлюк“, открита през юни, привлича силен интерес. Мястото се посещава както от жители на Одрин, така и от гости от цяла Турция и чужбина.

