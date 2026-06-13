Отвориха нов пазар в Одрин. Тук са се отглеждали продукти за дворцовата кухня
Градинската култура се е запазила в Одрин още от османския период
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Градинската култура се е запазила в Одрин още от османския период
Спомага за минимизиране на въглеродния отпечатък
Наградите се връчват за най-голям принос в био/натуралните технологии
Прецизен контрол от полето до рафта опазва почвите и биоразнообразието в страна
Био асортиментът на веригата вече надхвърля 540 продукта
Заедно с УХТ разработваме нов био продукт
Ще бъде награден новосъздаденият й козметичен бранд
Компанията насърчава справедливата търговия и условия на труд за фермерите чрез продажбата на сертифицирани продукти
Продуктите от серията са сертифицирани в съответствие с европейските стандарти за биологично производство
Четвъртият по ред фермерски пазар ще зарадва клиентите си с изобилие от вкусове на родни производители
Даваме приоритет на проекти за животновъдство, плодове, зеленчуци и био Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев е роден на 5 май 1...
151 млн. евро ще могат да усвоят биопроизводители до 2020 г. от Програмата за развитие на селските райони. Мярката е обособена в новия програмен пери...
Проектите за биопроизводство получават с 15% повече средства от ЕС Инвестициите във фермите трябва да са на стойност между 15 хил. и 1,5 млн. евро С...