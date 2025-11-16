Смайващи подробности за загиналия турския пилот. Българската следа

Стана ясно, че пилотът на турския противопожарен самолет, който се разби в Хърватия в четвъртък, е имал, наред с турско, и българско гражданство, съобщи ХИНА и БТА

До инцидента се стигна, след като два турски противопожарни самолета, участващи в гасенето на пожари в Хърватия, се опитаха да се върнат на летището в Риека при лоши атмосферни условия.

Към разследването на причините за инцидента ще се присъединят и турски следователи, съобщава хърватската агенция.

