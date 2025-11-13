Нова трагедия с турски пилот. Първи подробности

Прекъсната е радиовръзката с един от двата пожарогасителни самолета на Генералната дирекция по горите (OGM), изпратени в Хърватия за техническо обслужване. Министър Юмаклъ съобщи, че е открито мястото на катастрофата и един пилот е загинал.

Двата самолета за гасене на пожари, модел AT-802, собственост на Генералната дирекция по горите, излетели на 12 ноември (сряда) в 10:24 ч. от Чанаккале за хърватската столица Загреб, в рамките на планирана дейност по техническа поддръжка.

Поради метеорологични условия самолетите прекарали нощта на летището в Риека. Днес (13 ноември 2025 г., четвъртък) в 17:38 ч. по турско време те отново излетели към Загреб.

Вследствие на лошото време двата самолета решили да се върнат обратно. По време на обратния полет единият самолет кацнал безопасно на летището в Риека, но с другия радиовръзката била изгубена в 18:25 ч. по турско време.

Министър Юмаклъ: „Един от нашите пилоти е загинал“

Министърът на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ съобщи, че е открито мястото на катастрофата и един пилот е загинал.

В изявление в социалните мрежи министър Юмаклъ написа:

„Открит е корпусът на пожарогасителния самолет на Генералната дирекция по горите, с когото бе прекъсната радиовръзката в Хърватия, в района на град Сень. Изказвам дълбоки съболезнования на семейството и близките на нашия пилот, загинал при този трагичен инцидент, и моля Бог да му даде милост. Съболезнования на горската ни служба и на нашия народ.“

