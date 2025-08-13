Споразумение между Азербайджан и Армения: основа за регионална сигурност и просперитет

Миналата седмица президентът на Азербайджан Илхам Алиев, министър-председателят на Армения Никол Пашинян и президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп подписаха съвместна декларация, с която потвърждават поетия ангажимент да бъде постигнато окончателно мирно споразумение за прекратяване на десетилетния конфликт между Азербайджан и Армения.

С ясното съзнание за необходимостта от мир, просперитет и сътрудничество в региона след 30-годишната кървава война, която причини масови разрушения и огромен брой човешки жертви, лидерите на Азербайджан и Армения подчертаха важността от отваряне на комуникациите между двете страни за по-нататъшно развитие на двустранния и международен транспорт. Беше постигнато съгласие за безпрепятствено преминаване между основната част на Азербайджан и неговата Нахчиванска автономна република през територията на Армения, както и относно ползите за Армения за търговията и транспорта през територията на Азербайджан. Беше потвърдено и значението на добросъседството, основано на зачитане на суверенитета, териториалната цялост и юрисдикцията на държавите.

На 8 август външните министри на Азербайджан и Армения отправиха съвместно обръщение към действащия председател на ОССЕ, с което поискаха прекратяване на Минския процес на ОССЕ и свързаните с него структури, които бяха натоварени със задачата да посредничат за мирно разрешаване на конфликта от 1992 насам, но се провалиха напълно в изпълнението на тази мисия.

Споразумението за установяване на мир и междудържавни отношения, подписано между Азербайджан и Армения, се превърна в ключов рамков документ, който определя основните принципи и насоки за бъдещите отношения и сътрудничество между двете страни. То потвърждава държавните граници на Азербайджан и Армения като международни граници, както са признати за такива от международната общност, признава суверенитета, териториалната цялост, неприкосновеността на международните граници и политическата независимост на двете държави и категорично отхвърля сепаратизма.

В споразумението е предвидено Азербайджан и Армения да установят дипломатически отношения в близко бъдеще, а граничните комисии да сключат споразумение за делимитация и демаркация на държавните граници между страните. Страните няма да разполагат сили на друга държава по взаимната си граница, а всички въпроси, свързани със сигурността на граничните райони, ще бъдат договорени между двете страни.

Споразумението предвижда също така установяване на сътрудничество в различни области, включително икономика, транзит и транспорт, околна среда, хуманитарна и културна, въз основа на споразуменията в съответните области от взаимен интерес.

В Съвместната декларация, подписана във Вашингтон, САЩ се ангажира да осъществи мерки за развитие на транзитния коридор през Армения, който ще свърже основната част на Азербайджан с неговата Начиванската автономна република. Очевидно е, че проектите, свързващи Азия с Европа, ще бъдат в полза както на страните от региона, така и на други регион.

Въпреки твърденията на някои експерти, че това споразумение отразява силната позиция на Азербайджан, е очевидно, че мирът, сътрудничеството, търговските отношения и свързаността ще доведат до просперитет и развитие на всички страни.

