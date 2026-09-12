Още една страна в Европа въведе „съпруг 1“ и „съпруг 2“
Легализира еднополовите бракове
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Легализира еднополовите бракове
Страната е една от първите православни християнски държави, които предприемат такъв ход
Премиерът Кириакос Мицотакис признава, че ще трябва да използва уменията си да убеждава
Политик се обърна със специално искане за спиране на противоречивото филмче
Голям брой църковни организации се противопоставят, но общественото мнение е "за"
Примината бе еднополовите бракове
Франциск се обяви за граждански съюзи на гей-двойки
Разрешаването на еднополовите бракове в Гърция е началото на края за страната. Това заяви пред "Стандарт" отец Евгений Янакиев от православния храм "С...
Гръцкият парламент одобри закон за еднополовите бракове. Решението бе взето късно във вторник вечерта, въпреки съпротивата на политически партии и мне...
Ирландците гласуват днес на референдум за узаконяване на еднополовите бракове, предаде Франс прес. Според различни допитвания, до 78 процента от хора...
Люксембург. Люксембург се превърна в поредната държава, която легализира еднополовите бракове. В страната приеха и закон, който позволява на еднополов...
Лондон. Десетки гей двойки се ожениха на Острова, след като в нощта срещу събота влезе в сила закон, който позволява еднополовите бракове в Англия и У...
Канбера. Върховният съд на Австралия отмени закона за легализация на еднополовите бракове, приет от Австралийската столична територия. Това става сам...
Хонолулу. Десетки еднополови двойки се венчаха в полунощ, когато официално влезе в сила узаконяването на брака между хора от един и същи пол в щата Ха...
Лондон. Законопроект, позволяващ еднополовите двойки да се женят в Англия и Уелс, е преминал последното препятствие в Парламента, предаде Би Би Си. З...
Париж. Хомофобски настроения изкараха на улицата радикални противници на наскоро легализираните еднополови бракове във Франция. Демонстрантите се впус...
Париж. Еднополовите двойки ще сключват брак и осиновяват деца. Това стана ясно днес след приетия от френския сенат закон, за който гласуваха 179 сенат...