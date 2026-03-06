Съществува сериозна глобална заплаха от терористични атаки

Великобритания актуализира препоръките си за пътуване до Кипър, като предупреди, че рискът от терористична атака не може да бъде изключен, съобщава BBC.

В обновените указания на британското външно министерство (Foreign, Commonwealth and Development Office) се казва: „Терористични атаки в Кипър не могат да бъдат изключени.“

Ведомството допълва: „Съществува висока глобална заплаха от терористични атаки, засягащи интересите на Обединеното кралство и британските граждани, включително от групи и отделни лица, които разглеждат Великобритания и британците като цели. Бъдете наясно с обстановката около себе си по всяко време.

Междувременно четирима души са били арестувани в Лондон като част от антитерористично разследване, свързано с Иран, съобщи лондонската полиция.

Задържан е един иранец и трима души с двойно британско-иранско гражданство по подозрение, че са оказвали съдействие на чуждестранна разузнавателна служба.

Според полицията разследването е свързано със съмнения за наблюдение на места и лица, свързани с еврейската общност в Лондон.

Претърсванията продължават в Уотфорд, Барнет и на адрес в Уембли.

40-годишен и 55-годишен мъж са били арестувани на адреси в Барнет, 52-годишен – в Уотфорд, а 22-годишен – в Хароу.

Още шестима мъже на възраст 29, 39, 42 и 49 години, както и двама на 20 години, са задържани на същото място в Хароу по подозрение, че са помагали на извършител на престъпление.

