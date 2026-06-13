Няма край! Нови ремонти по АМ "Тракия"
Ще са понеделник и вторник
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Ще са понеделник и вторник
Произшествието било станало на 7 септември 2020 г. и съоръжението след това не било възстановено,
АПИ: Изгнилата мантинелата на АМ "Тракия" е поставяна през 1986 г.
Кола прелетя през мантинелата на бул. „Александър Малинов" в София. Това съобщи очевидец в рубриката „Моята новина" на Нова тв. От СДВР потвърдиха за...
Пияна до козирката шофьорка от Хасково отнесе в четвъртък сутринта около 10 часа мантинела по един от най-натоварените градски булеварди „ Васил Левск...
Лек автомобил е се е ударил в мантинела и след това е пропаднал в канавка при с. Мърчаево, София, малко преди 15 ч. днес, предаде БГНЕС. Катастрофата...
Гъста мъгла стана причина за десетки пътни инциденти днес. Млад шофьор се заби в предпазната мантинела на околовръстния път на Първомай. 26-годишният...