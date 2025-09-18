Голяма промяна в метрото в София, започва от октомври

Най-старите руски мотриси, които в момента обслужват столичани, ще бъдат подменени с осем нови метровлака,

съобщават от „Метрополитен“.

Композициите са чешко производство и ще се състоят от по четири вагона, напълно проходими от първия до последния.

Всеки влак може да превозва до 762 пътници

и разполага с обособени места за хора в неравностойно положение, детски колички и велосипеди. За комфорта и сигурността на пътниците във всеки вагон има климатична инсталация от ново поколение и система за видеонаблюдение.

График на доставките и бъдещи поръчки

„Първите 2 нови влака трябва да пристигнат в София през октомври, а последният – през май догодина. Всеки ден 2000 души се грижат метрото да върви в график и да обслужва пътниците. Това са служителите ни от експлоатационната част на дружеството. Грижим се те да получат нов адекватен и модерен подвижен състав. Това ще бъде основен акцент в работата ни за следващите 3 г., защото идва времето, когато над 1/3 от метровлаковете ще приключат експлоатационния си живот и трябва да имаме готовност да ги заменим. Имаме нужда от още 16 нови влака, за които предстои да обявим процедура за доставка. Така до няколко години ще подменим общо 24 метровлака“, обясни шефът на „Метрополитен“ Николай Найденов.

Разширение към „Царица Йоана“ и нови станции

До пет месеца се очаква да приключи процедурата за избор на изпълнител за бъдещото разширение на метрото с две станции по бул. „Царица Йоана“ до Околовръстното. Срокът за строителство е 36 месеца след подписване на договора, което трябва да стане най-късно напролет.

„Както винаги, работим изпреварващо с подготовката на проектите, за да имаме готовност да стартираме строителство при осигурено финансиране. Затова подготвяме и още един участък – за бъдещото разширение на метрото през „Студентски град“, обясни Найденов.

Пет нови станции през „Студентски град“

Планират се пет нови станции между „Витоша“ и „Студентски град“. Първата ще е на кръстовището на бул. „Черни връх“ и ул. „Димитър Манчев“. Втората – между улиците „Проф. Васил Арнаудов“ и „Стефан Савов“. След това метрото ще спира на кръстовището на бул. „Симеоновско шосе“ и ул. „Проф. д-р Ив. Странски“, а после – при бул. „Акад. Ст. Младенов“ и ул. „Проф. Ат. Иширков“ при НСА. Последната станция ще е на кръстовището на „Акад. Ст. Младенов“ при ул. „8 декември“ и ул. „Д-р Йордан Йосифов“. В проекта трябва да се предвиди и шахта за отклонение на линията към „Симеоново“ – от Бизнес парка до големите търговски обекти на Околовръстното.

„Текат предпроектни проучвания и ще започнем успоредно да работим по идейния проект отново, за да пестим време и при наличие на финансиране да имаме готовност да стартираме веднага процедурите. Защото метрото не само придава различен облик на София, но и е емблема на страната ни“, подчерта Найденов.

