Легенди възродиха модата в столицата

Първата вечер на Code Fashion RUNWAY SPRING/SUMMER 2026 не просто откри модния сезон в София — тя го възроди с размах, достоен за най-силните години в осмото изкуство. В „Тента“ се случи нещо повече от ревю, а именно емоционално завръщане към златната ера, когато модата беше култура, памет, стил и изящество.

Нели Колева сред своите изключителни модели, представени от топ лицата на 90-те

Атмосферата беше наситена с електрическа енергия, микс от носталгия, възхищение и неподправено вълнение. Азис, Ники Кънчев, Биляна Тончева, Елена Кристиано, професор Йонко Мермерски, Жени Калканджиева, Антоанет Пепе-Карамански, Светослав Колчагов и още представители на бизнеса, арта и медиите аплодираха Мариела Гемишева, Евгения Живкова, Жана Жекова, Нели Колева, Жоро Пентаграма, Васил Петрийски и Светла Димитрова, обединени отново в „Ариес уникат“, Атанас Парушев, Румяна Константинова и Албена Александрова-Рошавата гарга.

Адвокат Биляна Тончева беше сред първите, които поздравиха Нели Колева

Естествено, зрителите демонстрираха откровени предпочитания към някои от авторите. Особено изразителни бяха овациите за съвършените модели на Нели Колева, решени във фантастични цветове и съвършени кройки, излъчващи ултра актуалност и оригиналност. Познавачите с подчертана радост посрещнаха артистично-авангардната колекция на Атанас Парушев и класиките на Жени Живкова.

На подиума дефилираха емблематичните лица от 90-те - Ивайла Бакалова, Елена Ангелова, Маги Сидерова, Биляна Йотовска,Теди Велинова, Деси Зидарова, Ваня Пейчева, Ирина Папазова и Цвети Разложка.

