Крадена кола се заби в детска градина посред нощ
23-годишен местен жител катастрофира в оградата на „Ален мак“ и призна всичко
Следете всички новини, анализи и коментари за Краден Автомобил. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
23-годишен местен жител катастрофира в оградата на „Ален мак“ и призна всичко
Ямбол. 23-годишен апаш от Ямбол катастрофира с автомобила, който открадна. Колата марка Опел е намерена ударена в района на кръстовището "Биков мост"....
Благоевград. Полицаи заловиха банда апаши, докато се готвели да направят поредния си удар. Те са задържани в района на магазин за смесени стоки в Сан...