Протест в София с искане за доживотна присъда за убиец на пътя

Близки на загиналия моторист Цеци Лаков протестираха пред Съдебната палата в София с искане за доживотна присъда за подсъдимия, причинил катастрофата.

На 20 юли 2023 г. в пътното произшествие на пътя Плевен-Ловеч загинаха трима души.

Заедно с близките на жертвата на протеста присъстваха и граждани от различни градове на страната.

"Тук сме на трета инстанция, присъдата от 20 години на първа инстанция, която дадоха в Плевен, се потвърди във Велико Търново и сега ние обжалваме за доживотна присъда, защото има предпоставки за умишлено убийство", каза за БТА Пламен Димитров Лаков – брат на загиналия моторист.

Подсъдимият е шофирал без шофьорска книжка, с 1,6 промила алкохол в кръвта, осъждан е многократно, казаха протестиращите.

Заседанието по делото на трета инстанция е днес в столицата.

