Регионални

Тежък пътен инцидент в София! Моторист е в кома

Мъжът е получил множество наранявания

Тежък пътен инцидент в София! Моторист е в кома
Снимка: БТА
30 окт 25 | 10:25
191
Иван Ангелов

Мъж на 52 години е в кома след катастрофа на столичния булевард "България".

Сигналът за инцидента е подаден в 8:59 часа тази сутрин, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в София.

Към мястото е изпратена линейка, която е пристигнала за 8 минути.

Мъжът е получил множество наранявания. След извършени медицински дейности за стабилизиране на място той е настанен в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема катастрофа
Още от Регионални
Коментирай