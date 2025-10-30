Тежък пътен инцидент в София! Моторист е в кома

Мъж на 52 години е в кома след катастрофа на столичния булевард "България".
Сигналът за инцидента е подаден в 8:59 часа тази сутрин, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в София.
Към мястото е изпратена линейка, която е пристигнала за 8 минути.
Мъжът е получил множество наранявания. След извършени медицински дейности за стабилизиране на място той е настанен в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ".
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com