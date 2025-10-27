Тежък пътен инцидент в София! Социалните мрежи гърмят

Разтърсващ пътен инцидент е станал на бул. "Цариградско шосе" в посока квартал "Младост" късно тази нощ. По думите на очевидци жълт автомобил "Пежо" е паднал от моста на "Цариградско шосе" при началото на бул. "Александър Малинов".

Колата е напълно премазана, става ясно от публикации в социалните мрежи. На мястото са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната.

Предполага се, че мократа настилка и високата скорост може да са допринесли за загубата на контрол върху автомобила.

Образувало се е огромно задръстване в района тази сутрин.

"Може да се е подхлъзнал на завоя и да е минал където няма мантинела", пиша потребител в социалните мрежи.

"Жълто пежо на позната компания е летяло от моста... Страшно смазана е, дано няма загинали", пише друг.

Трети добавя: "От моста долу.. е как да няма загинали. Лошо! Да пази Господ. И ние да се пазим!"

"Може да се е подхлъзнал на завоя и да е минал където няма мантинела", пишат още потребителите.

Към този момент няма официална информация за състоянието на пътувалите в автомобила.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com