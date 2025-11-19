Невероятен музей отваря врати в Пловдив. Единствен на Балканите

Безаналогов музей на Балканския полуостров ще отвори врати в Пловдив. На 21 ноември ще открият Музея на ютията, съобщиха от Регионалния етнографски музей (РЕМ) в града. Новата експозиция ще бъде част от богатата колекция на музея.

Експозицията представя над 1200 експоната от цял свят, събирани в продължение на повече от четири десетилетия от покойния художник Димитър Добрев, който е направил дарение на музея. Тя е разположена в къщата на Невена Атанасова на ул. "Съборна" №20, в сърцето на Стария град.

Дълги години хобито на Добрев било да издирва и реставрира ютии. Случайно намерена на улицата стара ютия поставя началото на това занимание, което впоследствие се превръща в впечатляваща и уникална колекция, събирана с отдаденост и грижа близо четиридесет години. Откриването на музей била мечтата на живота му, посочват от РЕМ - Пловдив.

"С особена обич и внимание съхранявахме тази колекция. Щастливи сме, че вече можем да я покажем на пловдивчани и на всички гости на града. Това беше и заветът на господин Добрев. Сега неговият труд има нов дом - къща, в която е живяла и работила първата модистка на Пловдив. Няма случайности", споделя директорът на РЕМ - Пловдив доц. д-р Ангел Янков.

Работата по създаването на новия музеен филиал и адаптирането на къщата в модерно експозиционно пространство отнема повече от три години. Проектът носи името "Светът на ютията - постоянна експозиция с открит фонд". В новия музей са инвестирани близо 160 000 лева, осигурени по програма на Министерството на културата за целево финансиране на дейности по представяне на движимо културно наследство в постоянни експозиции на музеи и художествени галерии. Значителен е и приносът на Община Пловдив за реализирането на идеята, отбелязват от музея.

Сред първите експонати, които ще посрещат посетителите, е ютия с глава на огнедишащ змей, който изпуска пара. Част от фонда е и ютия с образа на Атина Палада - богиня на мъдростта и занаятите, чийто образ подчертава връзката между домакинските умения и божествената закрила. Показани са още множество различни видове ютии с разнообразни функции. Колекцията проследява развитието на този незаменим домакински уред от XIV век до наши дни, като загатва и за още по-ранни периоди.

В новия филиал на РЕМ - Пловдив, освен постоянната експозиция, вече функционират реставрационно ателие, музеен образователен център и сувенирен магазин с атрактивни, художествени и ръчно изработени изделия, припомнят от ръководството на културната институция.

