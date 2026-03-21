Градът с най-красивите залези. Божествени лилии и златни рибки

Това не е просто история в учебник, а жив свят, в който Дивият Дунав крие своите най-красиви тайни. Килими от нежни водни лилии плават в реката, а небето се пали в невъзможни цветове по време на най-красивите залези.

В Рибарската махала мрежите все още пазят паметта за легендарните дунавски есетри, а местните майстори разказват, че всеки, който умее да слуша шепота на вълните, може да открие своята златна рибка.

Така започва дунавската приказка за Тутракан, в който вратата на историята продължава да стои широко отворена.

През нея минава император Диоклециан, за да влезе в неговата лична резиденция Трансмариска, чуват се гърмежите на военното чудо от Тутраканската епопея, което пренаписва историята ни за 33 часа, а днес оттам струи магията на фестивала „Огненият Дунав“, в който реката оживява в светлини всяко лято.

Между античните зидове, славните победи, божествените лилии и магическите залези, историята продължава да целува Тутракан и да доказва, че истинските чудеса се раждат там, където човешката смелост се среща с дивата прелест на природата.

Чудото на България

Само допреди години Трансмариска беше известна само на местните хора. Поредица от археологически проучвания, както и проактивна кампания на кмета на Тутракан направиха римската крепост „Чудо на България“ преди десетина години, а днес тя е една от най-посещаваните от туристите атракции по дунавското крайбрежие.

Наричат я личната крепост на Диоклециан или стражът на Железните порти на Дунав и то с пълно право. Докато повечето крепости по Дунав са строени от легионери по стандартни планове, Трансмариска е била под прекия надзор на Диоклециан, нещо изключително рядко за владетел на огромната Римска империя. Това не е просто неговия гарнизон, а превърнат в негова „визитна картичка“ на границата.

Тази крепост не е била само за отбрана, а трамплин за атака. Оттук римляните са прехвърляли войските си по понтонни мостове, за да усмиряват варварите в днешна Румъния. А в античната корабостроителница денонощно са се чували чукове и триони, докато са се кърпели бойните кораби на Дунавския флот.

Българският Гетисбърг

Но ако Трансмариска е останала в историята като античния щит на императора, то Тутраканската епопея продължава да е описвана като Българския Гетисбърг или 33-часовия ураган.

Военното чудо на Добруджа, което героите на Тутракан сътвориха, е чутовно – атакували са укрепления, смятани от френски и румънски инженери за абсолютно непревземаеми. Нещо повече - българите ги превземат за малко повече от денонощие. Това не е просто поредната спечелена битка, а триумф на волята над бетона и бодливата тел. Епичен миг, в който българската артилерия с хирургическа точност помита пътя на пехотата. Според легендите, грохотът е бил толкова силен, че е отеквал чак в Букурещ.

Крепостта на достойнството

Днес, 110 години от победната битка на тутраканци, България чества още един свиден юбилей, който ни връща век и половина назад - в славното въстание на Априлци. Връзката между двете епопеи е неразривна.

Ако през април 1876 г. българите показаха на света, че искат да бъдат свободни, то през септември 1916 г. в Тутракан доказаха, че знаят как да пазят тази свобода. Онези, които нямаха оръжие в Оборище, в крайдунавския град вече имаха най-модерната армия. Затова и ако Панагюрище е символ на свободата, но Тутракан е крепост на нашето достойнство. Дунавски щит, поставен още преди 1700 години, когато най-могъщият римски император избрал именно този бряг, за да го направи страж срещу варварите. Дали още тогава Диоклециан е прозрял, че Тутракан е ключът към Европа, отключил волята на свободния човек, защитавана впоследствие в битката по време на Тутраканската епопея?

Свободното сърце

Тутракан обаче не е само гръм от овехтелите в музея оръдия. Той е и величествената тишина на живата река. Сред нежните водни лилии, редките птици и застиналите тръстики, природата ни шепне, че мирът е най-голямата ценност. Рибарите тук казват, че златната рибка не изпълнява желания за богатство. Тя дава на човека свободно сърце, за да се любува на най-красивите залези над Дунав.

Затова и пламъкът, запален от кървави въстания и славни битки, всяко лято свободно гори в Огненият Дунав, за да ни пренесе в бъдещето. Небето над Тутракан се пали не от огньовете на война, а от мира, осигурен от дедите ни. И от повдига им, трансформирал трагичните събития от историята ни в светлина.

Днес всеки, който гледа Дунав от Тутракан, не вижда просто вода. А пътя, по който са минали императори и герои, превърнали невъзможното във възможна победа, а Тутракан – в Дивия бряг на българската слава.

