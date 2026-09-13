Петър Стоянович: Още един велик ден отбелязва България на 6 септември!
Почитаме не само Съединението, но и героизма на армията в Добруджа през 1916 г.
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Почитаме не само Съединението, но и героизма на армията в Добруджа през 1916 г.
Селото е златният възел на пътищата към житницата, зареден с духовната сила на траките
Младежка академия "Чудесата на България" събра ученици в сърцето на Дунав за среща с историята
Инициативата обединява образователни лекции, изложби и обществен диалог, насочени към популяризиране на културно-историческото богатство на България
Дунавската приказка за личната резиденция, скалните венци и златната рибка
Дивият бряг, който пази тайни за императори, епопеи и златни рибки
Гордеем се с първата историческа панорама в Европа, чака се два часа и половина, за да влезеш в нея
Предстои 40-ти юбилеен поход “По пътя на четата на Таньо войвода”. На 29.05, в 12:00 ч, в СУ „Христо Ботев“ ще се проведе обучение по военна подг...
От името на общината отличието прие заместник-кметът Васил Дойнов
Институциите, свързани с културата, нямат достатъчен бюджет, за да я издържат
Интересен документ за това социалистическо чудо пазят в Историческия музей в Тутракан
Полицаите в Тутракан на нокти
Мултимедийна диорама - новата атракция на Мемориалния комплекс
Градоначалникът на Тутракан много гневен
Един човек е загинал
Историята оживява с триизмерни изображения и виртуални турове
Централният лъч на Движението даде мощната си подкрепа за силистренската листа
Тутракански огнеборци я спасили със стълба
Извършена била проверка от служители на РУ на МВР в Тутракан
Дарението е от софийската фирма "Профи Трейд" ЕООД с управител Петко Чамов