Тръмп с нова позиция за Иран. Не даде обяснение

"Иран наруши примирието многократно!", написа в социалната си мрежа Трут сошъл президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Той не даде никакви допълнителни разяснения на думите си.

Междувременно Пентагонът обяви, че САЩ са превзели санкциониран танкер, свързан с Иран, "без инциденти".

"През нощта американските сили извършиха безпрепятствен абордаж и морско задържане на санкционирания и без национална принадлежност танкер "Тифани", без инциденти в зоната на отговорност на Обединеното бойно командване на въоръжените сили на Съединените щати, отговорно за Индо-тихоокеанския регион", посочиха от министерството на войната на САЩ.

"Както ясно заявихме, ще продължим глобалните усилия за морско правоприлагане, за да разбием незаконните мрежи и да спрем санкционираните кораби, предоставящи материална подкрепа на Иран - навсякъде, където действат. Международните води не са убежище за санкционираните кораби. Министерството на войната ще продължи да отказва на незаконните участници и техните кораби свобода на маневриране в морето", добавиха от Пентагона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com