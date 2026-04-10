Напрежение. Арда иска обяснение за червения картон

Ръководството на Арда излезе с официална позиция, с която отправи въпрос към Съдийската комисия към БФС относно втория жълт картон на Лъчезар Котев от мача с Левски (0:1).

"Ръководството на Арда отправя молба към Съдийската комисия към БФС, ако може в своята традиционна рубрика в YouTube канала на БФС, да включи, разгледа и обясни, както на нас, така и на футболната общественост причината за показания втори жълт, съответно червен картон на футболиста на Арда Лъчезар Котев.

С пожелания за весели празници на всички, които ръководят българското съдийство.

P.S. Арда поздравява Президента на БФС Георги Иванов за неговата позиция, относно преразглеждане от страна на Съдийската комисия за всички отсъждания на рефера Георги Кабаков в последните няколко кръга", написаха от Кърджали.

