Реал Мадрид излезе със скандална позиция за Барселона

Реал Мадрид няма намерение да направи шпалир на Барселона, ако каталунците си осигурят титлата преди Ел Класико, съобщава El Chiringuito TV.

Според информацията решението вече е взето вътрешно в клуба, като „белите“ са против подобен жест дори при официално коронясване на съперника преди мача на 10 май на „Камп Ноу“.

За да стане това, Барселона трябва да увеличи преднината си до 13 точки при оставащи седем кръга.

Позицията на Реал Мадрид е повлияна и от напрежението между двата клуба, свързано с казуса „Негрейра“, който сериозно влоши отношенията им.

Така традиционният жест на уважение изглежда малко вероятен в този случай.

