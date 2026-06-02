Прощаваме се със зевзека на България с най-бистрия ум

България потъна в скръб след кончината на един от най-ярките си съвременни интелектуалци, писатели, сценаристи и политици Любен Дилов-син. Поклонението пред паметта на емблематичния творец и народен представител ще се състои на 5 юни 2026 година, съобщиха официално от семейството му в неговата лична страница в социалната мрежа Фейсбук.

Емоционалното сбогуване на семейството

Близките на Любен Дилов-син споделиха дълбоката си и непреодолима скръб чрез изключително трогателно съобщение, което докосна сърцата на хиляди българи. „Умираме по малко със смъртта на всеки свой близък“, започва емоционалният пост на опечаленото семейство, описващ празнотата, която оставя след себе си големият творец.

„Ще изпратим нашия баща, дядо, приятел, неповторимия, непрежалимия ни Любен Дилов-син на 5 юни 2026 г. от 15:00 часа в храм „Света София“, пишат още неговите най-близки хора в официалното съобщение.

Края на една епоха в българската култура и медии

С кончината на Любен Дилов-син си отива цяла една епоха от българския културен, медиен и обществен живот. Той бе човек с остър ум, неподражаема ирония и дълбок интелект, който остави незаличима следа като създател на емблематични телевизионни проекти, автор на десетки книги и общественик, който никога не се страхуваше да изрича истината в очите.

В петък стотици негови колеги от медийните среди, писатели, политици, приятели и хиляди почитатели на творчеството му ще се съберат в столичния храм „Света София“, за да отдадат последна почит и да се преклонят пред делото на един от най-остроумните и запомнящи се българи на нашето време. Поклон пред светлата му памет!

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