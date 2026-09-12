Започна лятната програма на ЦОП, Дневен център и МКБППМН
През целия месец юли децата и младежите ще имат възможност да се включат в разнообразни спортни дейности
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През целия месец юли децата и младежите ще имат възможност да се включат в разнообразни спортни дейности
Община Благоевград обяви възлагане на обществена поръчка за изпълнител на обучения на служители, работещи в Дневен център „Зорница", /специалисти и об...
Кърджали. В навечерието на предстоящите празници народният представител Милко Багдасаров зарадва малчуганите от Дневния център за деца с увреждания "...
Гоце Делчев. Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов ще участва в тържественото откриване на новия модерен Дневен център за възрастни хора с увре...