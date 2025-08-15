Легендарен наш музикант влезе на зловещо място

Емблематичен роден музикант от епохата на прехода разказа за емоционално преживяване.

"Участвах наскоро в концерт в Пазарджишкия затвор." Това сподели ексклузивно за "България Днес" Васил Георгиев - Васко Кръпката.

"Това беше много вълнуващо представление с участието на затворници", добави лидерът на "Подуяне блус бенд".

И поясни, че основната цел на мероприятието е била да се покаже на обществото, че сегашният затвор в Пазарджик вече е много по-различно място от зандана, спечелил си най-зловещата слава по времето на соца.

"Прекият повод за спектакъла и концерта беше годишнина, не помня точно каква, на този легендарен затвор. Той е бил един от най-тежките политически затвори по времето на комунизма. Бях доста притеснен да прекрача прага му. Защото знам кой е лежал в него, кой е намерил смъртта си там.

В него е лежал Илия Минев (антикомунист и националист, един от водачите на Съюза на българските национални легиони - б.а.). И също така в него е намерил смъртта си писателят и журналист Георги Заркин. Но идеята на управата беше да се покаже, че нещата са се променили", разказа за вестника рок бунтарят.

