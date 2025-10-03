Почина рок легенда

Крис Дрея, китарист и съосновател на The Yardbirds – и единственият музикант, участвал във всички техни записи – почина на 79-годишна възраст.

Новината беше съобщена в социалните мрежи от неговата балдъза, Мюриъл Леви.

„С дълбока тъга трябва да съобщя, че моят зет Крис Дрея… почина след дългогодишни здравословни проблеми. Споделям болката със сестра си Кейт и дъщеря му Джаки. Нека почива в мир", написа тя.

Дрея е роден през 1945 г. в Сърбитън, Съри. Създава The Yardbirds през 1963 г. заедно с Кийт Релф, Топ Топъм, Пол Самюел-Смит и Джим Маккарти. В групата свири редом с майстори на китарата като Ерик Клептън, Джеф Бек и Джими Пейдж, с когото разменя бас и китара. Той бе и запален художник и фотограф, създал обложката на третия албум на The Yardbirds („Roger the Engineer“) и заснел задната корица на „Led Zeppelin I“. Работил е като фотограф на The Beatles, Боб Дилън, Айк и Тина Търнър, Анди Уорхол и други, пише Louder, предава novini.bg.

През 1983 г. Дрея, Маккарти и Самюел-Смит създават Box Of Frogs, записвайки два албума с участието на Джими Пейдж, Стив Хакет, Рори Галахър и други видни музиканти. През 1992 г. The Yardbirds са въведени в Залата на славата на рокендрола, а през 1995 г. се събират отново в нов състав, в който участват както ветерани, така и млади таланти.

След серия инсулти през 2012 и 2013 г., Дрея се оттегля от групата, като през 2013 г.мястото му е заето от оригиналния китарист Топ Топъм.

Джими Пейдж написа в социалните мрежи: „Днес научих за кончината на музиканта Крис Дрея… Почивай в мир, Крис".

