„Момичетата са като пауни!“: Рокли над 1000 евро взривяват баловете
При момчетата класиката все още държи фронта
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При момчетата класиката все още държи фронта
Времето се затопля, но нестабилната атмосфера ще носи почти ежедневни валежи
До какво прибягват немислещи родители
Броим между 3 и 5 бона, за да шашнем родата
Туристите готови да харчат, за да валсират по лъскавите паркети
Органите на МВР предприемат специални мерки заради абитуриентските балове
Седмицата преди матурите зрелостници от софийски училища се събраха в центъра на столицата
С 40 лева нагоре тръгнаха кувертите
Ваня Кастрева каза, че засега не се обсъжда такава
Гимназистите вече питат ще има ли балове
Осем от тях са при абитуриенти, учители и придружители,
Причината е в увеличения брой заболели от Covid-19
От днес влизат в сила нови правила за носенето на маски
Младите първо се събраха пред "Св. Ал. Невски", после пред НИМ
Предстои време да се извърши промяна в системата на здравеопазването, казва Ананиев
Това каза просветният министър Красимир Вълчев
Здравното и просветното министерство ще изготвят протокол с противоепидемични изисквания
Директори на училища дават сигнали на Комисията за потребителите заради завишени цени
Китайски турист заигра кючек под звуците на тъпан в Пловдив
За поредна година женската организация на ГЕРБ в Сливен инициира кампанията „Да посрещнем своя бал с усмивка“