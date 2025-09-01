Цените скачат нагоре! Васил Велев видя голяма аномалия

Васил Велев обясни какво се случва с цените и пазара.

Производството на храните се повиши с цели 20% през юли. Как ще се отрази това на крайните потребители на всички нас и на цените, на които пазаруваме в магазините? Причините за поскъпването разкри шефът на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Васил Велев обаче първо уточни, че това все още не са крайните цени на дребно, а са цени, по които компаниите търгуват помежду си.

Според него причините за този ръст е, че на годишна база ние имаме много сериозен ръст на енергията, както на природния газ, така и на електроенергията за стопански нужди.

Имаме също и 15% ръст на минималната работна заплата в този сектор, а много голяма част от заетите са на минимална заплата, което означава, че техните разходи се поскъпнали.

Като добавим някои неудачи в реколтата или конюнктура на пазара, се получава тази картина. Но всъщност и цените на дребно растат много над целевите стойности, над средното за света и над средното за Европа през последните месеци на годишна база 4,5%, заяви Велев.

Той заяви още, че инфлацията се подклажда от неразумните политики, които се водят у нас във фискалната сфера и политики по доходите.

Имаме огромен дефицит, който се покрива със заеми и тези заеми отиват за увеличаване на заплатите в бюджетната сфера. Срещу тези по-големи заплати няма произведени стоки и услуги, и съответно цените вървят нагоре, продължи Велев.

Ние имаме 25% повече разходи за труд в бюджетна сфера, където са заети близо 600 000 души. В армия и полиция над 50% е ръста на заплатите. Кое се е увеличило друго в производството, например на стоки и услуги с 50%, за да имаме балансиране на тези изсипани на пазара пари взети на заем, каза още по Нова Тв Васил Велев

