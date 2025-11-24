Бизнесът ръмжи! Готви протести

Напрежението срещу Бюджет 2026 в предприятията, местните, браншовите и териториалните работодателски организации е голямо. То призовава към протест. Националните работодателски организации или ще оглавят този протест, или ще станат ненужни. Защото този бюджет се оценява като изключително несправедлив, ощетяващ 2 милиона работещи в реалния сектор – работници и специалисти. Това заяви в ефира на Нова тв председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.

По думите му това е "бюджет, който заробва в дългове". "Всеки ден новият дълг е 60 милиона лева. От едно работещо семейство ще се бръкне в джоба и ще се извадят по 100 лева на месец средно. И едновременно с това то ще задлъжнее с около 500 лева", подчерта той.

И обясни, че всичко това е заради по-високите осигуровки. "Предприятията и хората се чувстват излъгани, защото им беше обещано, че няма да се вдигат данъци и осигуровки. Дълго време беше обещавано това – включително до последните седмици преди да се появи проектът за бюджет. И сега виждаме данъчна и осигурителна тежест, която расте", подчерта Велев.

"Ние предложихме как това да стане да не се увеличават осигуровките с 10% пенсии, да не се удвоява данък дивидент, а вместо това да се увеличат възнагражденията с 5%. Да се увеличи издръжката на администрацията с инфлацията. Не е късно да стане", каза още Велев.

