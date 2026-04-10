България Може: Ако не сте разбрали - НАТО вече е “довиждане”.

А Тръмп се обиди на западна Европа и сега ще мести базите им в “лоялната” източна част и “фланг” - разбирай в държави натегачи като нас, Румъния, Полша, балтийските пинчъри…

Добре дошли в “пограничната военна база България” - това ни предлагат Гюров, Нейнски, Запрянов и техните кукловоди!

Невероятно е да си предно предмостие във военна ситуация - попитайте страните от залива или украинците!

Но защо се ядоса Тръмп?

Защото Испания, Франция и Италия го бламираха за войната с Иран, която той води в името на имперски идеи на Израел и Нетаняху. Смеят ли обаче да действат другояче европейците - които иначе винаги са много тихи и послушни евроатлантици?!

След като НАТО съсипа Близкия изток, милиони мигранти от региона дойдоха в западна Европа и днес държат за гръчмуля европейските столици. Не смеят да гъгнат французите, защото Париж ще стане труден за рисуване!

НАТО не е отбранителен съюз - знаят го и руснаци, и китайци, и иранци и всеки с мозък! НАТО е атакуващ военен таран. Неслучайно Рюте, шефът на Алианса, си казва директно: “НАТО прожектира геополитическата мощ на Америка”. Без свян. Сега вече буквално осъжда “бездействието на страни-членки”.

Американците така и така ще си вземат Гренландия - атака срещу Дания - страна-член на НАТО! Вероятно ще се активира и член 5?!

Турция и Гърция не се понасят заради островите в Средиземно море, а все по-актуален е и въпросът: “чий е Северен Кипър?” Там Европа мълчеше, както мълчи за това чие е Косово, Голанските възвишения и Газа.

Да напомним за късопаметните - НАТО съсипа Сърбия, Ирак, Афганистан, Либия, Сирия… А днес Америка и Израел съсипват Газа, Иран и Ливан. В реално време искат да ги “изтрият от лицето на земята”.

Но това според Йотова и Ко не е агресия?!

Неслучайно само партия “БЪЛГАРИЯ МОЖЕ” направи два протеста срещу военните цистерни, за които ни лъжеха в очите, че са за учения от министерство на отбраната!

Всичко излиза наяве! Били сме и сме част от война, за която не знаем и няма проблем да ни държат в неведение. Това е престъпление по Наказателния кодекс! Член 103 от НК гласи: “Който, изпълнявайки държавна служба или поръчение пред чуждо правителство или международна организация, съзнателно действува против интересите на Република България, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години."

Къде е проблемът?

Че ЕС от своя страна заприличва на малко НАТО и налива всичко за война с Русия. Вече е на “две скорости” и заседава скришом от унгарците, за да не вземе да се избегне безумието! Немските млади мъже не могат да излизат от страната, без разрешение, а французите и те стягат болниците, с всеки ден вият и тренировъчни сирени.

Ние помпаме дефицити и дълг, за да се въоръжаваме и да подаряваме заводи за барут на немския военно-промишлен сектор!

Това, което предстои е Израел и Америка да тръгнат срещу Турция. Казват го бившият премиер на Израел, Нафтали Бенет, казват го и топ разузнавачи били до онзи ден с Тръмп като Джо Кент…

И какво сега: ще се бием и Русия, и с Турция?

Тази лудория трябва да спре сега!

Управляват ни тотални социопати и изверги, които са част от документирани педофилски мрежи и са тотално зависими и държани с брутални компромати.

Подкрепете партии, които виждат проблемите и ще излязат с имената и куража си да кажат истината!

Няма месии, няма гръмогласни истерии. Повече фронтове на действие и взаимодействие. Иначе егото застрашава България, а това е грях!

Няма нужда от високопарни слова. Трябват реални действия. Или нашите съюзници ни слушат и уважават, или ни застрашават, третирайки ни като роби.

Ако е второто - трябва да разберат, че няма да стане.

Защото България Може!

С номер 19 на 19-ти!

