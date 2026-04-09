Енергетиката в програмата на "България може"

Необходимо условие за запазване на суверенитета на страната и гарантиране на конкурентоспособността на икономиката във времена на геополитически кризи и енергийни шокове е осигуряването на енергийната сигурност.

Това обявиха от ПП „България може“ и представиха енергийните мерки в програмата, с която партията се явява на изборите за 52-ро Народно събрание:

Първият стълб на тази сигурност са въглищата от „Марица-изток“. Те са единственият значим, разработен, собствен енергиен ресурс, който следва да бъде запазен и развит, и са гарант на енергийния суверенитет на страната. Очакванията са те да са достатъчни за покриване на текущото потребление за следващите 60 до 70 години. Отмяната на системата за търговия с емисии ще позволи въглищните мощности да работят икономически ефективно, оказвайки съществен ефект и върху цените на електроенергията за бита и бизнеса.

Вторият стълб е ядрената енергия. С достатъчен запас на ядрено гориво, ядрените централи са надежден източник на електрическа енергия . Една от целите на „България може“ е България да има нарастващо и забогатяващо население, развити промишленост и земеделие и да привлича нови технологии и производства с висока добавена стойност. Това изисква не само да завършим разширението на АЕЦ „Козлодуй“, но и да възобновим и изградим АЕЦ „Белене“ с наличното оборудване. Важно е ядрените проекти да се управляват прозрачно и при строг контрол на разходите. Необходим е пълен одит на досегашната дейност по изграждането на нови блокове в Козлодуй. Запазването на основното оборудване за АЕЦ „Белене“ е основен фактор за жизнеспособността на втората атомна и дава ключово предимство в момент, когато в света се очаква недостиг на производствени мощности за такъв тип съоръжения. От друга страна, Украйна е добре дошла да сключи споразумение за закупуване на електроенергия по пазарни цени от български мощности и по условия не по-благоприятни от тези за българските потребители.

Третият стълб е разумното управление на водите. То следва да се прилага за запазване на безценния воден ресурс и за обезпечаване на ролята на ВЕЦ като балансьор на електроенергийната система. Максимално следва да се оползотвори ресурсът на р. Дунав, както и да се завърши „Горна Арда“. ВЕИ технологиите следва да се развиват безконфликтно със земеделието, животновъдството, туризма и другите енергийни технологии и да се използват за снабдяване с електроенергия близо до потребителя и като надстройка на гръбнака, изграден от АЕЦ и ТЕЦ.

Ивайло Найденов - член на ИС на "България Може" и енергиен специалист в партията

Следва да се предприемат и мерки за ребалансиране на електроенергийния пазар, намалявайки дяла на краткосрочното договаряне; да започнат по-пълни проучвания за полезни изкопаеми, като решенията за добив се вземат индивидуално въз основа на анализ на рисковете, както и България да остане регионален лидер в преноса на електроенергия и природен газ като акумулираните средства се разходват за поддръжка и развитие на енергийната инфраструктура.

На 19 април да гласуваме с номер 19 за прекратяване на волунтаризма и завръщането на стратегическата визия в управлението на енергетиката. България може!

