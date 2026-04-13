България Може: Нашите сглобкаджии ликуват, като че ли те са победили Орбан

"Нашите сглобкаджии ликуват, като че ли те са победили Орбан. Освен, като вземат властта, да седнат в скута на Пеевски и Борисов - друго те не могат. Гледали сме го мача. Няма нужда да се напъват!" Това гласи официална позиция на ПП "България Може" след изборите в Унгария.

"Къде е проблемът? Че вече има две войни, от които на практика България е част под една или друга форма - едната в Близкия изток, а другата в Черно море. Под носа ни.

Сега и ние, и унгарците се засилваме бодро към безната. Хем да сме плацдарм за война, хем да ни друсат като брашнен чувал със заеми за продължаването на войните. Хем да сме енергийно бедни като църковни мишки.

Проблемът на Орбан бяха неговите вътрешни противоречия. От една страна “против миграцията”, от друга - пръв другар на Нетаняху, който е в основата на раздробяването на Близкия изток. Дървено желязо.

ЕС също се съдра с пари на европейските данъкоплатци да саботира и шантажира Орбан. Украинците му взривиха нефтопровода “Дружба”, както стрелят и по терминалите в Черно море, от където идва и нашият нефт. Предупреждават ни редовно много “партньорски” и за “Лукойл”. Да си опичаме акъла беше казал либералният журналист Руслан Трад - та да не останем без рафинерия.

Днес в Унгария вече има зелен светофар за всички кретенизми, които можем да си представим и които виждаме открай време и у нас - антихристиянска истерия, джендър неутрално образование, безконтролна миграция и надъхване за война с ядрени сили.

Либералните истерици в Унгария временно надделяха, но сега младежите, които бяха активирани на площада, ще видят как високите цени на енергоресурсите ще оставят мама и татко без работа; как няма перспектива и за самите тях, защото цяла Европа стагнира заради зелена сделка и утопични фобии. Къде видяха просперираща икономика в Европа, та да сравнят победоносно с унгарската - не е ясно. Заводите в Германия затварят масово врати, Франция е с пробити финанси, но хората си живеят в собствен свят.

Изобщо не се замислят тези младежи днес защо руснаци и китайци са враждебни към идеята западният военен блок да им стъпва на границите - да не би да е заради това, което НАТО направи в Сърбия, Либия, Ирак, Иран, Афганистан, Ливан и Сирия? Толкова е хубаво - демокрация, мир, либерални ценности, никаква агресия - защо не искат тази хубавини!

Ще видят днес младите либерални революционери в Европа как започва мобилизацията им и за “Коалиция на желаещите”. Неизбежно. В Германия вече не ги пускат да излизат от страната без разрешение. Оръжията в Черно море дрънчат, но това не е тема на инфлуенсър кампаниите, които им формират политическия светоглед. Всичко обаче има последствия и горчивата чаша трябва да се изпие до дъно.

Вече няма кой да спре лудорията в Унгария.

Борбата за България тече с пълна сила, защото хватката при нас не е допускала друго. Видяхме какво направиха в служебен кабинет без избори евролибералите - бойни самолети на летището, включване в чужди войни без информация за гражданите. Представете си ги в нова сглобка - няма да имат спирка тези модерни хунвейбини.

България няма нужда да копира един или друг модел. Тя има своя. Управление, базирано на християнските ценности на мир, производство, ненамеса в чужди войни, рационален и прагматичен патриотизъм!

Партия БЪЛГАРИЯ МОЖЕ на 19-ти с бюлетина номер 19 - за да не се опиваме с отровните коктейли на враговете на духа и разума!"

